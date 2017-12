De volta a Chloë Sevigny. Não podia deixar de perguntar, claro, sobre The Brown Bunny, com a famosa cena de sexo oral no ator e diretor Vincent Gallo. Chloë, que faz escolhas bastante ousadas no cinema, diz que é mais conservadora na vida. Na tela, não tem medo de encarar desafios como o daquele filme que, admite, poderia ter prejudicado sua carreira nos puritanos EUA, mas isso não ocorreu. Para ela, a cena justifica-se perfeitamente no contexto da história e dos personagens. Ela acha horrível essa gente que diz ‘não vi e não gostei’ e sai falando mal só de ouvido, a partir do que os outros disseram. Comentei que Cahiers du Cinéma colocou The Brown Bunny na capa (e nas nuvens). Ela disse que os franceses têm mais sensibilidade para o cinema alternativo. Só acho que ela exagera. Diz que Brown Bunny é arty. E acrescenta que o filme de Vincent Gallo, como os de Andy Warhol, devem passar em museus, como grande arte.

