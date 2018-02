Blog de Blindness

Estou há dias para comentar com vocês. Fernando Meirelles criou um diário de filmagem de Blindness, que vai permitir aos interessados acompanharem todo o processo do filme que ele está adaptando do Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. O filme começou a ser rodado no Canadá (Toronto), está vindo para o Uruguai (Montevídeu) e, se for mantido o cronograma inicial, Fernando desembarca com seu elenco (Juliane Moore, Mark Ruffalo etc) ainda este mês, em São Paulo. Para seguir o diário de filmagem, basta entrar no endereço blogdeblindness.blogspot.com.

