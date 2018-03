Biniez, a entrevista completa

Gostei muito de ‘Gigante’, de Adrián Biniez, quando assisti ao filme no Festival de Berlim, e gostei mais ainda quando o revi em Gramado. Na sexta passada, por problemas de espaço, não pude publicar na íntegra a entrevista que fiz com, o diretor, por e-mail. Biniez estava na Holanda, participando de um festival, sem telefone no quarto. Publico agora o texto, em espanhol, na expectativa de que compreendam tudo. Amei o filme e os motivos estão explicitados nas perguntas que fiz ao diretor. Aqui seguem suas respostas.

– Como surgió esa historia tan sencilla y, al mismo tiempo, tan rica. Está basada en la observación, tuvo antecedientes reales?

– Yo tengo una carpeta donde anoto todas las ideas que tengo. El noventa y nueve por ciento van a parar a la basura. Pero la idea de Gigante que era una frase que decia: Guardia de Seguridad se enamora de empleada de limpieza en un supermercado, me hizo pensar que quizas alli si habia una buena historia. Mi idea se reforzo cuando decidi basar el personaje de Jara en un amigo llamado como el personaje principal : Fabian Jara. Pero no en el aspecto psicologico si no mas bien en lo fisico. Y desde que empece a escribir el guion siempre tuve en mente a Leonor Svarcas en el personaje de Julia y en esos tiempos ella era mi pareja.

Y si, la pelicula aunque tiene un monton de ficcion , en algunas cosas esta basada en la observacion de ciertos amigos. En cierta timidez masculina post adolescente. La pelicula para mi habla de un cierto romanticismo masculino.

– El protagonista es ese hombre que trabaja vigilando los otros (y otras), pero hay escenas donde el mismo está siendo observado. Queria usted hacer um comentario sobre las sociedades actuales?

– Mas que nada , cuando decidi que Jara iba a trabajar en las camaras de seguridad del supermercado, me di cuenta que tenia un poderoso mecanismo narrativo para llevar adelante la pelicula. Alli empece a jugar con las diferentes formar del “mirar”, esto es : mirar , ser mirado por otro, mirarse a uno mismo y demas. Nunca quise hacer un comentario sobre la sociedad actual , pero por otro lado creo que quizas algo asi surge de manera natural en la pelicula. En todo caso es algo que encontre al final de la pelicula, pero es algo que nunca busque.

– Por supuesto que su actor e el personagem son grandes a punto de justificar el titulo Gigante, pero hay ese dialogo con el chico que sale con la niña y el ofrece otra explicación. Muchas vezes, las cosas no resolvidas crescen a um punto… Es ese el sentido del título? La dificuldad del protagonista de se acercar a la chica es algo que se queda cada vez más grande y solo se soluciona al final…

– Nunca nadie me habia planteado que el titulo podria ser por eso, pero me gusta la idea que tu planteas. Es original y menos directa que por la idea que yo puse el titulo. Mi idea era mezclar en el titulo al personaje y al supermercado. De hecho, el titulo lo robe de la cadena francesa de supermercados Geant. Pero la idea de que Gigante es por la dificultad del protagonista me parece que tambien puede funcionar. Gracias, ahora lo voy a decir como una idea mia en diferentes interviews aqui en Holanda y despues te mando dinero por los derechos de la misma… jajaja

– Hay un tono minimalista en su relato. Una observación – al microscopoio – de esas vidas pequeñas. Hable un poco se eso y, embora no sea lo mismo, por supuesto, me encantaría saber lo que piensa usted de autores como Robert Bresson e Tsai Ming-liang, que también pratican el arte minmal?

– Me gustan los detalles en las peliculas. Me gustan los detalles de la vida cotidiana. Los detalles me dan la sensacion de que ensanchan la pelicula, la vuelven mas compleja y eso me encanta.

Empece a escribir Gigante a la semana o semana y media despues de haber visto una retrospectiva de Tsai Ming Liang en Montevideo en 2004. Lo que me maravilla de Tsai es esa atmosfera urbana que tienen sus primeras peliculas. ESto que estoy contanto me lo habia olvidado y lo recorde hace como un mes cuando estaba leyendo una nota de Tsai en internet. Respecto a Bresson, es un cineasta que admiro profundamente. Y creo que visualmente la pelicula es mas Bresoniana que Tsaiminliana.

A Tsai le gustan mas las tomas largas a la Antonioni, pero Bresson es mucho mas corto y ritmico. Aunque el desarrolla siempre pequenas historias, sus peliculas narrativamente son muy agiles. Las escenas y secuencias son cortas y muchas y hace un uso del sonido off screen que a mi me maravilla. Pero por ejemplo antes de empezar a filmar Gigante yo me enamore del universo de Judd Apatow y en algun punto esa es tambien una influencia en la pelicula, pero mas en espiritu que en la forma. Tambien soy un gran fan del cine clasico de Hollywood de los 30, 40, y 50.

– Su actor es estupendo. Hable sobre el, como lo descubrió, como trabajaram juntos? Y la chica?

– Horacio aparecio en un casting. Fue el primero en venir al casting. Cuando cruzo la puerta yo me dije : Este es Jara. Pero como era mi primer casting y mi primera pelicula, me dije: Relajate, estas muy excitado, falta ver todavia un monton de gente. Al mes y medio me di cuenta que mi intuicion era cierta y decidi que el seria el actor principal. Horacio es un actor de teatro underground aqui en Montevideo. Pero el se gana la vida trabajando de maestro de escuela primaria con ninos de 10 anos.

Trabajar con el fue muy facil. Desarrollamos entre los dos al personaje de Jara y ambos estabamos abiertos a las sugerencias del otro.

Leonor Svarcas estaba involucrada en el proyecto desde el principio y siempre habalamos mucho sobre el personaje: queriamos que fuera enigmatico y muy concreto al mismo tiempo y a su vez era muy dificil el personaje de ella porque casi no la escuchamos hablar y habia que construir todo un mundo desde lo gestual y lo visual.

– Los premios de actor e guión en Gramado le van bien? Tenia expectativas mayores?

– Para mi estar en un festival y mostrar la pelicula es de por si maravilloso. Los premios van y vienen y uno no tiene porque desvelarse por ello. Uno no hace cine para ganar premios, yo hago cine primero para mi y, despues, si coincide con el publico me siento contento pero si no coincide con el publico y a mi me gusta mi pelicula estoy contento.

Yo hace veinte anos que toco en grupos de indie rock underground y muchos veces no hay mas de 40 personas en el publico, pero yo amo lo que hago y lo sigo haciendo desde los 15 anos. Tengo la misma actitud con el cine aunque se que es un medio mas popular. Me gustaria que a mi pelicula la vean 1000 millones de personas , pero siempre el primero a satisfacer con una pelicula soy yo. Por otro lado, uno no se desespera por los premios , pero tambien son como un mimo. Y por los premios de Gramado me alegre mucho por Horacio y por otro lado es la primera vez que me dan un premio por guion, asi que esta bueno.

– En Gramado, siempre nos encanta que el Uruguai, tan chiquitito y con una producción tan reducida, nos brinde com peliculas tan buenas. Una vez, un director, ya no me acuerdo quién, dijo que eso se deve a que el Uruguai no tiene una TV como la Globo, com sus telenovelas que formatam un tipo de ficción en el imaginario del publico. Y usted, qué piensa?

– No conozco mucho la realidad cinematografica brasilena. Me es dificil opinar, pero no se olviden que ustedes tuvieron a Glauber Rocha que fue y es el mas radical, original y mejor cineasta latinoamericano de todos los tiempos. Asi que Globo o no Globo ustedes tiene una puerta abierta para seguir transitandola.

