‘Besouro’ (3)

‘Besouro’ tem as marcas da Globo Filmes e da Lereby, de Daniel Filho, como chamarizes. Sabia disso, mas só quando vi o filme comecei a pensar uma coisa. O filme do Daniel sobre Chico Xavier vai estrear em abril do ano que vem, quando se comemora o centenário de nascimento do médium. ‘Besouro’, do outro Daniel, o João Tikhomiroff, de alguma forma antecipa a re-incursão do cinema brasileiro pelas religiões populares. Digo ‘re-incursão’ (vai junto ou separado?) porque já tivemos antecedentes como ‘O Amuleto de Ogum’, de Nelson Pereira dos Santos, com seu herói de corpo fechado (como o lutador de ‘Besouro’). Com a capoeira, o filme resgata a crença no candomblé, com aquela representação das entidades da água, da mata etc. Confesso que é um universo que me atrai, mesmo que me falte a fé necessária para realmente acreditar nele. Digo tudo isso com certa tristeza. Tinha uma alta expectativa por ‘Besouro’, que o filme não concretizou. Só espero que nada disso diminua o desejo de vocês conferirem as espetaculares cenas de lutas, com o especialista que em lutas com fios que a produção importou da China.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.