Berlinale (5)/E o Fórum já deslanchou

BERLIM – Vamos ver somente à noite, numa sessão avançada para a imprensa diária, o primeiro filme da competição, e será Boris sans Béatrice, de Denis Coté, cineasta canadense que já foi premiado aqui com Vic + Flo Saw a Bear. A programação do Panorama começa somente amanhã, mas, enquanto isso, o Fórum já anda a mil e, após Lily Lane, de Bence Fliegauf, da Hungria, pretendo ver agora La Tempestad, de Tatiana Huezo, do México, e – talvez – Hee, de Kaori Momoi, do Japão. O filme húnngaro é sobre a misteriosa viagem de uma mãe e seu filho. Ela lhe conta uma história, a fairytale. E, pela rede, discute com o pai dele, de quem quer se separar, mas não no papel. Ambos, e ela, principalmente, são acossados por memórias. No limite, ela busca, através do filho, a própria infância perdida. Não creio que seja muito bom, mas tem momentos ótimos.

