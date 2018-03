Berlinale! (11)

BERLIM – Não tenho nada a ver com as opções sexuais de James Franco, mas comprei hoje o novo exemplar de Cineaste, revista de cinema que não tenho mais conseguido encontrar no Brasil. America’s leading magazine on the art and politics of cinema. E está lá na capa – What’s so queer about James Franco? Na intersecção da celebridade e da identidade midiática, a revista considera que a trajetória de Franco no cinema gay é única entre personalidades do mainstream de Hollywood. Acrescenta que, ao produzir e interpretar filmes de natureza LGBT, ele tem se destacado por escolhas que são diferentes e radicais, mas que não o impedem de trafegar numa área de risco controlado. Franco pode ser o gay, mas também é o amante de Nicole Kidman e, se o filme de Werner Herzog é o pior na competição de Berlim – Queen of the Desert -, não é por culpa dele, mas pelas opções do cineasta e pelo desastre que representa a participação da botocada ex-senhora Tom Cruise. James Franco está aqui com pelo menos três filmes. Além do de Herzog, no de Wim Wenders, que terminei perdendo e vou ter de recuperar amanhã – Everything Will Be Fine -, e em I am Michael, de Justin Kelly, também com Zachary Quinto, no Panorama. O filme conta a história de um ativista de San Francisco que chegou a criar uma revista para adolescentes gays, mas que, num determinado momento da vida, passou a questionar a própria opção, envolvendo-se com mulheres e, no limite, abraçando o cristianismo. Ninguém está querendo patrulhar James Franco, mas se até Cineaste anda se metendo com suas escolhas é p0rque elas representam algo novo no mainstream, que no geral só defende a diferença nas animações. Está aí um tema – uma personalidade? – para o Mix Brasil de 2015. Só para complementar, acrescento que o Teddy Bear deste ano, o Urso de Ouro gay, homenageia Rainer Werner Fassbinder e outorga um Teddy honorário ao ator Udo Kier. Ingrid Caven fará o show na festa de premiação, na sexta-feira, 13.

