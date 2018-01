Minha colega – e pauteira – Eliana Souza me passou hoje pela manhã a lista de integrantes do júri do Festival de Berlim, mas, entre matérias para o Caderno 2 de amanhã e cabines à tarde, não encontrei tempo para postar. Faço-o agora. James Schamus vai presidir o júri da Berlinale, encarregado de outorgar o Urso de Ouro de 2014. James quem? Você pode até não saber, mas sabe quem é. Schamus produziu os filmes de Ang Lee O Tigre e o Dragão e Brokeback Mountain, distribuiu Encontros e Desencontros (de Sofia Coppola) e Milk (de Gus Van Sant). Foi também roteirista de outro Ang Lee, Tempestade de Gelo. Schamus trafega entre blockbusters – e cinema de gênero – e produções independentes. É homem de respeito, e pode-se esperar dele escolhas ousadas, isso, naturalmente, se a própria seleção ajudar. Também estão no júri – o ator austríaco Christoph Waltz, duas vezes vencedor do Oscar de coadjuvante por sua parceria com Quentin Tartantinmo, a produtora Barbara Broccoli, dos filmes de James Bond – foi ela quem bancou Daniel Craig -, as atrizes Greta ‘Frances Ha’ Gerwig e Trine Dyrholm, o diretor francês Michel Gondry, a diretora iraniana Mitra Farahani e (last but not least) o ator de Hong Kong Tony Leung, dos filmes de Wong Kar-wai. Confesso que tive de buscar pela Trine – fez Festa de Família, O Amante da Rainha etc. Como eu disse, só falta agora uma seleção boa para eles acertarem (espero).

