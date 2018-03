Bergman, 90 anos

Bergman estaria completando na segunda, dia 14, 90 anos. A ‘nosso’ pedido, o HSBC Belas Artes realiza o ciclo Bergman, que começa hoje com ‘Morangos Silvestres’ e deve exibir, na seqüência, à razão de um por dia e até quinta-feira que vem, ‘O Sétimo Selo’, ‘A Flauta Mágica’, ‘O Ovo da Serpente’, ‘Gritos e Sussurros’, ‘Da Vida das Marionetes’ e ‘A Fonte da Donzela’. Amo ‘Morangos’ e ‘Gritos e Sussurros’, vocês sabem, e gostaria de rever todos estes filmes, mas não vou poder assistir de novo justamente aquele que mais queria, ‘Da Vida das Marionetes’, porque na quarta embarco para a Polônia, para um evento do cinema brasileiro do qual fiz a curadoria (a pedido de Urszula Grozka). Mas vou tentar encarar ‘Morangos’ daqui a pouco. Depois da experiência de Farö, quero conferir de que maneira tudo aquilo me afetou, e se há uma percepção mais profunda da obra do autor, depois de tantos debates e projeções.

