RIO – Como já disse no post anterior, tenho feito muitas entrevistas aqui no Festival do Rio. Com Im Sang-soo, o diretor coreano de ‘Houisemaid’ e ‘O Gosto do Dinheiro’; com Terrence Howard; Daniel Burman, sobre seu novo longa, ‘A Sorte em Tuas Mãos’; Roland Joffé e Rodrigo Santoro, por ‘Segredo da Paixão’; e com as dupla Jonathan Dayton e Valerie Faris, de ‘A Pequena Miss Sunshine’, que veio mostrar – já foram embora – ‘Ruby Sparks, a Namorada Ideal’. Tanta coisa para ver, relatar. E eu já estou correndo contra o prejuízo. Perdi ontem ‘Argo’, de Ben Affleck, sobre o qual ouço as melhores referências. O filme já passsou na sexta-feira e ontem. Agora só me resta recuperar a última sessão, durante a semana. Vocês viram?

