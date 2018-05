Belle de jour

Henrique vai ficar triste – vejam o comentário dele no post sobre ‘A Crônica da Casa Assassinada’ – E não é que ele (Gabriel Villela) conseguiu de novo? -, mas Catherine Deneuve não participa de eventos públicos em São Paulo e Rio. Enquanto as outras ‘estrelas’ (Audrey Tautou, Sandrine Bonnaire) participam de encontros com o público após a exibição de seus filmes no Festival Varilux, a bela da tarde só faz uma aparição formal na sessão de abertura, de ‘Potiche’, para convidados. Havia encontrado François Ozon em Paris, em janeiro, numa coletiva. Reencontrei-o numa individual, de novo em Paris, após Cannes. Estou saindo com a entrevista amanhã no ‘Caderno 2’, para antecipar o festival (quarta em São Paulo, quinta no Rio). Na verdade, o Festival Varilux vai itinerar por 22 cidades brasileiras, embora a delegação de artistas convidados – que ainda inclui Yahima Torrès, de ‘Vênus Negra’, do grande Abdellatif Kechiche – visite somente Rio e São Paulo. Sorry, Henrique, mas se te consola Catherine chega hoje (já chegou?) a São Paulo. Ela pediu dois dias para descansar, mas duvido que fique trancada no hotel. Se aparecer uma senhora, assim, charmosa, elegante e com aquela cabeleira dourada na tua frente, olha bem porque pode ser ela.