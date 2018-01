PARIS – A cidade, como diria Ernest Hemingway, continua uma festa e esta semana, mais do que nunca. Os novos sinos de Notre Dame estao ajudando, mas a contratacao de David Beckham pelo PSG, Paris Saint Germain, mesmo que somente por cinco meses, virou o assunto da semana, dando um refresco a Francois Hollande, cuja primeira dama, uma jornalista, surnomee La Pompadour de l`Elysee, eh atualmente a preferida dos franceses no quesito `odiar`. Jah Beckham se inscreve no quesito oposto – o cara que todo mundo ama amar. Mulheres e homens, todos o reverenciam, desejam, e nao pelos mesmos motivos. Voceh liga a TV e lah estao as pubs, o corpo desnudo, as tatuagens, as cuecas, mas tambem o pai de familia, que ele parece ser, e com convicaoh. Mas voces devem estar se perguntando o por queh do post. Eh por causa de uma frase de Albert Camus, citada hoje por Le Figaro. `Tudo o que sei sobre a moral e o comportamento dos homens, aprendi com o futebol.` Nao eh lindo? E tambem oferece materia para reflexao, claro.

