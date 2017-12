TOQUIO – Esqueci de dizer que tambem assisti no aviaoh a Cassino Royale, com o novo e sensacional James Bond, Barry Nelson. Resolvi acrescentar este blog rapidinho porque agora de manhah, no cafeh, li no jornal que morreu o primeiro 007 da tela, Barry Nelson. Quem acha que Sean Connery foi o primeiro, com O Satanico Dr. No, de 1962, engana-se. Bem antes dele, nos anos 50, houve uma primeira versao, para TV, justamente de Cassino Royale. Barry Nelson era ator de TV, contratado da CBS, na qual interpretou telefilmes e series. Naoh marcou muito como 007. Daniel Craig, pelo contrario, promete bastante. Revi-o ontem e o cara eh bom no papel, criando um 007 como nenhum outro.

