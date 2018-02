Fábio, meu amigo, o fato de George Lucas ter se baseado em quem que seja não o tornou menos premonitório – em 1997! Há 30 anos! Quanto à Terra ser azul, sugiro que vejas o documentário ‘Gigante, Como o Inter Conquistou o Mundo’. Começa com uma liberdade poética do diretor Gustavo Spolidoro. A câmera recua do estádio em que o Internacional vai vencer o Barcelona e vira o planeta Terra azul, como tu dizes, mas azul é a cor do arqui-rival Grêmio e logo a Terra tinge-se de vermelha, em honra do Inter. Ma-ra-vi-lho-so!

