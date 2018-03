Ave, Dioniso!

PORTO ALEGRE – Fui rever ontem ‘Welcome’, de Philippe Lioret, em cartaz no Aeroguion,um cinema encravado no aeroporto de Porto Alegre, o que me parece bem civilizado. O aeroporto Salgado Filho tem praça de alimentação, cinema, livraria, lojas. Nos demais aeroportos do Brasil e até do mundo, existem lojas de lembrancinhas e presentes de última hora. Nós, gaúchos, somos grossos, barbaridade, mas também sabemos ser chiques.Alimento para o corpo e a mente! Quero dizer que gostei ainda mais do filme. E como é triste! Passei bons momentos com o Lioret quando veio ao Brasil,integrando a comotiva do 2° Panorama do Cinema Francês no Brasil. Lioret é casado com uma argentina que conheceu no Rio,quando aqui esteve filmando, como engenheiro de som, o ‘Natal da Portela’, de Saraceni. Como é bom o garoto que faz Bilal. Vincent Lindon, como o professor de natação, é muito bom, mas o guri… Quero dizer que Porto Alegre estava ontem enlouquecida. Depois de dias de chuva, e frio, o calor chegou a 35 graus, o que levou todo mundo para a rua, como naquelas comemorações do solstício no Norte europeu. A gente passava pelas praças e estavam lotadas. A da Redenção parecia Woodstock em pleno festival de música, tal a quantidade de garotos e garotas aos beijos, numa celebração dionisíaca da vida. Hoje, pelo contrário, amanheceu chovendo e, com a chuva, voltaram o vento e o frio. Ou seja, não dá para fazer outra coisa se não voltar ao cinema. Tem aqui um filme argentino que não sei se estreou em São Paulo. E, se estreou, como não vi? ‘Sofá Cama’, com Cecília Roth. Acho que vou ver hoje, embora esteja muito tentado a encarar o show de efeitos de ‘G.I.Joe’, que, reconheço, leva jeito de ser só um videogame na tela grande,mas o profissionalismo me obriga a conferir. Fábio Negro, meu velho… Tu que me pedisate o endereço do blog da Doris, minha ex, para ler o comentário dela sobre ‘Almoço em Agosto’? Aqui vai -www.olhonocinema.blogspot.com. Leiam que está bem interessante (e vocês ainda não me disseram o que acharam do filme de Gianni Di Gregorio).

