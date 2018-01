Mesmo me arriscando agora a ser chamado de lacaio de Hollywood, quero falar rapidinho de outro trailer, que vi ontem. Não havia me impressionado muito com aqueles 15 minutos de ‘Avatar’ que a Fox mostrou no IMAX, em 3-D. Ontem, também no Arteplex, assisti ao trailer do filme em 2-D. Não vou cometer a heresia de dizer que talvez seja melhor, quando estrear, ver o novo James Cameron em cópia plana, mas, gente, estou relatando o que vi. O trailer me pareceu muito mais interessante e a cara do herói, seu rosto alongado, os olhos imensos, como se fossem de gazela, finalmente fizeram sentido. Deu para sentir, ali, o lampejo de humanidade que havia perdido no gigantismo tridimensional do IMAX. Há tanta curiosidade pelo filme. Tem gente escrevendo que o futuro do cinema vai passar por ‘Avatar’. O filme estreia em dezembro. Vamos ter tempo para discutir o assunto, mas, antes, que venha a Mostra!

