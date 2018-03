CANCUN – Estou tao acostumado a abrir a internet no portal do Estadao, sempre que estou no jornal, que estou estranhando. Aqui, quando abro a internet nos computadores do hotel ela cai automaticamente no site www.prodigy.msn.com. Há pouco, chamou-me a atencao um nota sobre Jessica Biehl estreando no musical e ela acaba de fazer, no Hollywood Bowl, uma versao de Eles e Elas, musical que Joseph L. Mankiewicz adaptou nos anos 50, com Marlon Brando e Jean Simmons (no papel que Jessica, agora, recria. Se voces abrirem no endereco acho que ainda encontrarao um link para o cinema de terror, que lista os melhores filmes do genero em língua espanhola. A listsa é muito interessante, embora tenha de admitir que nao conheca muitos daqueles filmes. Mas recomendo – vai valer a pena navegar. Avante, internautas!

