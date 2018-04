CANNES – Embora decepcionado pela ausencia de premio para Elia Suleiman, que fez o filme que mais me cativou nesse festival, assino embaixo das decisoes do juri presidido por Isabelle Huppert. A Palma de Ouro para Haneke, os premios de interpretacao para Charlotte Gainsbourg e Christoph Waltz, o de direcao para Brillante Mendoza, achei tudo isso muito forte e consistente. Os premios do juri foram os mais discutiveis. O ex-aequo para Andrea Arnold e Park Chan-wook, recompensando filmes e diretores tao diversos; o excepcional para Resnais, ironizado pelo proprio mestre; e o especial para Jacques Audiard – grande perdedor com seu `Un Prophete`, que era o favorito da critica francesa e internacional -, todos esses premios cheiram a composicao para alegrar dissidentes. Mas, na essencia, o juri foi responsavel e corajoso, estabelecendo um conceito e sendo coerente. Amanhah embarco para Paris e soh volto quinta para o Brasil. Fico mais uns dias por aqui porque consegui me encaixar na junket de `Terminator 4` na Franca, com direito a falar com o diretor McG e com os atores Christian Bale e Bryce Dallas Howard. Nao sei se nestes dias terei condicoes de postar mais alguma coisa. Senao, au revoir. A gente se fala de novo no Brasil.