Assuntos não faltam

TIRADENTES – A Academia de Hollywood anuncia daqui a pouco os indicados para concorrer ao Oscar de 2012 (para os melhores do cinema em 2011). Não é preciso ser nenhum gênio para arriscar os títulos e nomes que não podem faltar – ‘O Artista’, ‘Cavalo de Guerra’, ‘Os Descendentes’, ‘Hugo’, George Clooney, Meryl Streep, espero que Jean Dujardin. Se o Oscar fosse hoje, adoraria que ‘O Artista’, dujardin e Meryl ganhassem, mas tem o Clooney, a Michelle Williams (“Minha Semana com Marilyn’) e a Kirsten Dunst (‘Melancolia’). Brad Pitt vai ser indicado – por ‘A Árvore da Vida’ ou aquele do esporte? Hummm. Não tenho tempo agora, mas existem muitos posts que quero fazer. Ao escrever o texto sobre seleção (ainda parcial) de Berlim para o ‘Caderno 2’ de hoje, vi que tem um monte de filmes e autores que vou gostar de (re)ver – Benoit Jacquot, Brillante Mendoza, Zhang Yimou… Mike Leigh será o presidente do júri. O homem sério no lugar certo (o festival considerado mais político, e social, do mundo). E Nanni Moretti, que vai presidir o júri de Cannes? E Javier Bardem, que será o vilão do novo James Bond, dirigido por Sam Mendes? O autor de ‘Beleza Americana’, sempre interessado em pais e filhos, vai continuar ‘autoral’ no cinemão? Tudo isso promete e terei, espero, tempo para novos (muitos…) posts.

