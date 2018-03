Fernando Severo pede que eu não me esqueça de postar as duas fotos da sepultura de Bergman, em Farö. Não vou esquecer, Fernando, tão logo o Diógenes Muniz, da Folha, meu companheiro de viagem à Suécia, me envie as fotos por e-mail. Diógenes foi muito bacana tirando as fotos. Ele ia ficar mais uns dias por lá. Já voltaste, guri? Fábio Nunes me cutuca. Pergunta se eu estava só promovendo ‘Hancock’ ou se Will Smith é meu astro (ou ator?) favorito? O Will Smith de ‘Ali’, com certeza, é. Até hoje, não engulo o fato de Denzel Washington – por ‘Dia de Treinamento’ – e ele terem concorrido ao Oscar e a academia ter preferido o outro. Academia de m… Estou escrevendo sobre o ‘Hancock’ para a edição de amanhã do ‘Caderno 2’. Tem um viés ali que me interessou e que tem a ver com o processo atual nos EUA e a possibilidade de Barack Obama virar presidente. Acho que seria uma mudança de atitude, mas não, realmente, uma transformação radical, já que o mundo hoje é dominado pelo poder econômico (os grandes conglomerados). É isso ou ando vendo cinema demais – o remake de ‘The Manchurian Candidate’ (Sob o Domínio do Mal), pelo Jonathan Demme?

