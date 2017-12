As belas surpresas do É Tudo Verdade

Passei o fim de semana fora – em Porto Alegre, vocês sabem – e por isso perdi os primeiros dias do É Tudo Verdade. Desde segunda, e sempre à noite, tenho assistido à competição brasileira do festival de documentários. Jonas e o Circo sem Lona, de Paula Gomes, Manter a Linha da Cordilheira sem o Desmaio da Planície, de Walter Carvalho. O irmão de Vladimir – sem sacanagem com o grande Walter – disse ontem uma coisa linda, que teria emocionado Amir Labaki, na apresentação de seu filme. Disse que ama tanto o É Tudo Verdade que, às vezes, tem a sensação de que faz documentários só para apresentar no festival do Amir. Arrastei o Dib (Carneiro) para ver os dois e ontem, enquanto jantávamos no Galeto’s, ele me agradeceu pelos dois grandes programas. Manter a Linha da Cordilheira é sobre o poeta Armando Freitas Filho. Walter brincou. Sempre teve vontade de saber se poeta pega ônibus, vai a supermercado. Colou em Armando para tentar saber. Numa cena, Armando e Ferreira Gullar conversam. Creio que nunca gostei tanto (mais?) do autor do Poema Sujo. Falam do quê os poetas? De poesia e, por meio dela, do tempo, da vida, da transcendência – Deus. Em outra cena, Armando evoca Ana Cristina César. Estava tentando me lembrar quem me disse que queria fazer um filme sobre ela. Ontem, não me vinha. Bastou agora escrever o nome da poeta e o nome surgiu – Bianca Comparato. Armando lembra o último telefonema. Me emocionei demais. O filme do Walter é tão bonito. Armando conta do enterro de Carlos Drummond de Andrade. Esperava, na capela do cemitério, a chegada do corpo. Viu chegar a funcionária que começou a tirar de dentro de um saquinho as letras e compôs o nome (com um M só). Armando observa que faz todo sentido. Na morte do poeta, as palavras chegam antes do corpo. Havia, talvez, um componente de risco. Armando é gago. Incorpora ao discurso, como à poesia, sua gagueira. E ele é engraçado. Conta dos bailes da sua juventude, quando os amigos e ele usavam cuecas de elástico, protetoras, para disfarçar o p… duro quando dançavam com as moças. A história do corpinho, do sutiã, é maravilhosa. E o retrato final de família me levou ao nirvana. Em Jonas, a diretora acompanha o garoto que constrói um circo no quintal de casa. Lá pelas tantas, os amigos começam a desertar do circo, Jonas vai ficando sozinho, e triste. A câmera está sempre ali, grudada nele. Jonas acordando, na escola, o beijo. O Jonas real cresceu, espichou, tem estado presente às sessões do É Tudo Verdade. Na tela, o rito de passagem. E a pergunta que fica, que não é respondida, talvez em parte. A professora reclama – Jonas é outra pessoa com a câmera ligada. Essa é uma questão que deve afligir documentaristas. Gianfranco Rosi, falando de Fuocoammare, Fogo no Mar, me jurou que as cenas com o garoto não foram encenadas. Mas até que ponto a presença da câmera corta a naturalidade, o ser, e cria a representação? Dois filmes tão diferentes, os de Paula Gomes e Walter Carvalho. Gostei de ter visto – os dois. Embora tenha feito a matéria de abertura do É Tudo Verdade no Caderno 2, tenho de admitir que não prestei muita atenção na seleção. Fiz uma lista de destaques a partir do que conhecia. Meu colega Luiz Zanin Oricchio publica hoje no Caderno 2 a crítica do documentário da neta de Salvador Allende sobre o avô. Tinha me passado despercebido. Entrevistei Marcia Tambutti Allende no Festival do Rio, no ano passado. Ela me contou como, por quase 40 anos, a família guardou silêncio sobre a tragédia que foi o golpe, o bombardeio do Palácio de La Moneda, a deposição do avô, sua morte, o exílio. E a necessidade de falar, de resgatar imagens esquecidas, de trazer esse Allende íntimo. O avô. Jonas já foi, mas Paula, a diretora, está acertando a distribuição. Manter a Linha da Cordilheira e Allende, Meu Avô Allende terão sessões hoje. O É Tudo Verdade emenda as sessões dos filmes, dois dias seguidos, e isso dificulta que eles sejam retomados no impresso. Restam os blogs, o Portal do Estado. Não vou nem perguntar/pesquisar qual será o cartaz dessa noite. As surpresas têm sido tão boas. Espero continuar a ser surpreendido.

