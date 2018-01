Arrogante, blasé?

Minha caixa de e-mails está travada e eu não consigo descobrir se vocês se interessaram pelo assunto e fizeram comentários na série sobre ‘Besouro’, seja o filme de João Daniel Tikhomiroff ou a novela de Manoel Carlos, ‘Viver a Vida’, que tratei num post específico. Mas alguns colegas aqui do ‘Estado’ já leram e comentaram comigo. Uma disse que eu talvez não tenha usado a palavra certa para definir a Helena de Taís Araújo. Disse que era metida a fina e essa colega disse que a Taís oscila entre ser arrogante e blasé, nunca achando um tom que torne a personagem minimamente atraente. Outro acrescentou que Manoel Carlos não é bom para escrever sobre mocinhas, sendo melhor sobre coroas e, de preferência, vilãs. Curioso isso. De qualquer maneira, fui checar com a Keila, do Telejornal, e ela me disse que Giovanna Antonelli, que seria a vilã, está ganhando o público (como a personagem de Lília Cabral). Por dúvida das vias, vou tentar ver a novela hoje, para ver se entendo alguma coisa desse imbroglio que criei para mim.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.