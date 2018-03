Arriba, Espanha!

Enquanto Charlotte Rampling tirava as fotos para a matéria do Estado, fiquei por ali, palpitando com o fotógrafo. Me virei e deu um esbarrão em Carlos Saura. Cobrei por que ele está fugindo de uma entrevista comigo, que a Iafa Britz, sempre tão solícita e que controla a agenda dele, ainda não conseguiu agendar. Saura prometeu para segunda. Disse que está muito ocupado lendo roteiros e preparando a Master Class que vai dar justamente na segunda de manhã. Saura, Espanha e… Irène Jacob. A atriz francesa que o Kieslowski tornou tão sublime em As Duas Vidas de Véronique e A Fraternidade É Vermelha, também está no Rio e com um filme espanhol, La Educación de las Hadas. Converso daqui a pouco com ela. Aguardem!

