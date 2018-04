E a Scarlett Johansson, hein? Vocês que navegam pela internet já devem ter visto, mas ela apareceu de cabelo cobre – escuro – no anúncio de sua contratação como garota-propaganda da marca espanhola Mango. A foto está no portal do Estado – www.estadao.com.br. Já que elogiei aqui no outro dia o Ryan Reynolds, não custa lembrar que ele é o sr. Johansson na vida (ou ela é a sra. Reynolds). Uma dupla arrasa-quarteirão.