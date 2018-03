‘Argo’ avança

Cá estou de novo em São Paulo. E não é que esteja muito preocupado com o Oscar, mas duas premiações no fim de semana fortaleceram o avanço de ‘Argo’ na premiação da Academia de Hollywood. No sábado, o filme ganhou o prêmio da PGA, Producers Guild of America, e, nos últimos cinco ou seis anos, todo filme vencedor do prêmio dos produtores recebeu também o Oscar. Mantida a tendência, ‘Argo’ leva melhor filme, mas como Ben Affleck não foi indicado para a estatueta de direção, com quem ela fica? Com Steven Spielberg? Michael Haneke? Spielberg já ganhou duas vezes, e na segunda, por ‘O Resgate do Soldado Ryan’, vale lembrar, ele não levou a estatueta de melhor filme. No domingo, Daniel Day Lewis e Jennifer Lawrence confirmaram seu favoritismo no SAG, o Screen Actors Guild, sindicato dos atores do audiovisual, que engloba cinema e TV. Ele, por ‘Lincoln’, ela por ‘O Lado Bom da Vida’ e até aqui ‘Argo’ se saiu bem, emplacando o prêmio de elenco. Por mais que goste de Hugh Jackman em ‘Les Miserables’ – e do filme de Tom Hooper –, acho que não tem para ninguém mais no Oscar de ator deste ano. Daniel Day-Lewis já ganhou. Jennifer Lawrence? Quem diria, hein? A garota de ‘Jogos Vorazes’ virou a sensação de Hollywood e também deve levar, repetindo a premiação de 1998, quando havia uma grande atriz estrangeira – Fernanda Montenegro naquele ano, por ‘Central do Brasil’, Central Station, Emmanuelle Riva neste, por ‘Amor’ – e Gwyneth Paltrow, boa, mas não muito mais que isso, venceu por ‘Shakespeare Apaixonado’ (que também derrotou o ‘Soldado Ryan’ no quesito filme). Claro que existe o fator surpresa e o Oscar, como se diz, é uma caixinha de surpresa, mas a tal caixinha só é invocada quando as pessoas erram nas previsões, he-he. Elas (as previsões) se baseiam nos prêmios das guilds. Se um ator, roteirista, produtor ou diretor vota em determinada figura no seu sindicato, por que mudaria o voto na Academia? Pois às vezes acontece, talvez – sempre me pergunto se não será por isso – em nome do glamour associado ao Oscar. O que mais me surpreende nessa história é que ‘A Hora Mais Sombria’, de Kathryn Bigelow, em dezembro, incensado pela crítica, parecia o filme do ano, da década. Estava em Nova York e via a repercussão. A seriedade de Spielberg era respeitada, mas ‘Argo’? A crítica era dura com os quiprocós ‘hollywoodianos’ da narrativa, aquelas cenas que dilatam o suspense, como os telefonemas, na hora H, para a produtora de Alan Arkin e John Goodman. ‘Argo’, agora, cresce para as diferentes categorias profissionais e ‘A Hora Mais Sombria’ meio que desapareceu, ou me engano? A cabine de imprensa do filme da Bigelow será na quarta, provavelmente quando já estiver em Paris. Embarco amanhã à noite, e fico uma semana na França antes da Berlinale. Se ‘A Hora’ já estiver em cartaz, irei correndo. Já gostava de Kathryn antes de ‘Guerra ao Terror’ e mal posso esperar por sua recriação da caçada a Osama Bin Laden.

