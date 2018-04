E o ano vai chegando ao fim. Amanhã, faço o post com a minha lista de dez mais de 2015, mas antes, proponho hoje, como aquecimento, duas listas. Os melhores brasileiros e os melhores estrangeiros. Da combinação das duas vai sair a lista final.

Brasileiros

Chatô

A Hora e a Vez de Augusto Matraga

Campo de Jogo

Oresteia

Casa Grande

Branco Sai Preto Fica

Que Horas Ela Volta?

Real Beleza

História da Eternidade (unicamente pela cena inicial, à Michelangelo Frammartino)

A Floresta Que se Move (pela representação do mundo do poder e do dinheiro, inédita na história do cinema brasileiro, exceto por algum Khouri antigo)

Estrangeiros

Mad Max – Estrada da Fúria

American Sniper

No Coração do Mar

Casadentro

Jauja

Numa Escola de Havana

Retorno a Ítaca

Adeus à Linguagem

Phoenix

Noites Brancas no Píer