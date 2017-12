Aquarius! É ‘nois’ na Palma

Tenho de parar de me referir a Aquário. O filme chama-se Aquarius. Será distribuído no Brasil pela Vitrine de Silvia Cruz. Encontrei-a ontem à noite no Festival de Documentários. O Futebol, de Sérgio Oksman, que era o programa de ontem na competição brasileira do É Tudo VErdade, também é da Vitrine. Vejam o que dizem os principais envolvidos em Aquarius, o diretor Kleber Mendonça Filho, a atriz (e estrela) Sônia Braga e a produtora Émilie Lesclaux.

Kleber – “Rodamos Aquarius em agosto e setembro do ano passado, e a montagem começou logo depois. Foram seis meses de excelente trabalho com o montador Eduardo Serrano e o filme está na fase final de pós-produção. Poder estreá-lo em Cannes é um momento muito feliz desse processo, que teve início há três anos, com a primeira versão do roteiro, escrito por mim. Fico ainda mais feliz por toda a nossa equipe formada por gente de todo o Brasil, e especialmente por artistas e técnicos pernambucanos. Fico feliz também por Sônia Braga. Quero que esse filme seja muito bom para essa artista maravilhosa e para a pessoa incrível que ela é. Antes, eu era apenas um fã, agora ganhei ainda uma amiga.”

Sõnioa – “Nossa! Estou super feliz de estar de volta a Croisette com Aquarius, vivendo um personagem que qualquer atriz se sentiria honrada em fazer. Uma pérola, um tesouro! Kleber me devolvendo a alegria de pertencer à lingua portuguesa. A primeira vez que fui a Cannes foi com o filme Eu te Amo, de Arnaldo Jabor, selecionado para a Mostra Un certain Regard e agora, 35 anos depois, Aquarius na competição oficial!”

Émilie – “É bom pensar que Aquarius vai nascer em Cannes, um festival tão importante para qualquer profissional de cinema ou cinéfilo. Eu trabalho com cinema há mais de dez anos no Brasil, e já exibimos filmes em outros festivais importantes na França, mas não há como negar que ter um filme em première mundial em Cannes é especial, e falo isso não só como cinéfila, mas também como francesa!”

