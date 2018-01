APCA e debate

Havia me esquecido completamente de falar sobre a festa de entrega dos prêmios da APCA, a Associação Paulista de Críticos de Arte, que foi ontem à noite. Tive de sair correndo do jornal, o que me levou a perder o programa da noite na competição brasileira do É Tudo Verdade. Encontrei amigos e pessoas a quem admiro de várias categorias artísticas. João Gilberto Noll, premiado como melhor escritor, e o povo do cinema e da TV – Cao Hamburger, duplamente premiado, pelo roteiro de O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias e pela direção de Os Filhos do Carnaval; Anna Muylaert, também duplamente premiada, pela co-autoria de O Ano e por seu programa infantil na TV Cultura; e mais Dira Paes, Matheus Nachtergaele, João Miguel e Vânia Debs, que me contaram coisas ótimas que gostaria de repassar para vocês, mas agora não posso. Estou saindo de novo correndo do jornal para um debate do É Tudo Verdade que ocorre às 11 horas no Centro Cultural São Paulo, sobre o documentário brasileiro na atualidade. Ou seja – daqui a pouco. Vamos lá?

