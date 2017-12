Ao encontro de Alice

Estou iniciando daqui a pouco uma bateria de entrevistas com as equipes dos filmes brasileiros que estréiam no feriadão – lá vou eu falar com Chico Teixeira e Carla Ribas, diretor e atriz de ‘A Casa de Alice’, e Sandra Kogut, diretora de ‘Mutum’. Na seqüência ainda devo falar com Chorão e Pauilinho Vilhena, de ‘O Magnata’. Tarde animada, que promete. Nem vou postar sobre ‘O Magnata’, a que assisti de manhã, porque o blog está com problemas, o que vocês devem ter percebido, e eu não quero perder nenhum texto. A gente se fala.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.