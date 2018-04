CANNES – No comunicado de imprensa, a Fipresci nao informa o que descobri depois. Seu juri, na hora da premiacao, acrescentou ao premio para Haneke outro que, na verdade, foi um anti-premio. A Federacaoh Internacional de Imprensa Cinematografia atribuiu a Lars Von Trier, pela misoginia de `Anti-Christ`, o anti-premio. Eh curioso. Na entrevista, conversamos sobre isso. Ele nega que seja misogino. Diz que as personagens femininas sao, de longe, as mais fortes de sua carreira, Basta pensar em `Ondas do Destino`, `Dancando no Escuro`, `Dogville`… E Lars nao deixa por menos – os filmes em seus filmes sao `boring`, chatos.