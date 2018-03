‘Anticristo’, chegando…

Desde a semana passada, quando encontrei a Paula, da Califórnia, no Panorama do Cinema Francês, estou para postar a novidade. O filme de Lars Von Trier, ‘Anticristo’, que tanta polêmica provocou em Cannes, será lançado no começo de agosto. A data ainda não foi fechada, mas a distribuidora, em definitivo, não vai esperar pelo Festival do Rio nem pela Mostra de São Paulo. Imagino que muitos de vocês estejam nos cascos para ver o novo Von Trier e o próprio Lars, como disse ao diretor, é o Anticristo – o destruidor – do cinema narrativo tradicional, sempre testando as novas mídias (e o ato de contar um conto). Engraçado é que, de cara, não gostei de ‘Anticristo’, mas o filme ficou comigo e me lembro de muita coisa, principalmente da entrega de Jane Birkin, com quem fiz uma bela entrevista. Enfim, achei que gostariam de saber…

