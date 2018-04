Andrea nota 10

Já elogiei muito Felipe Camargo por sua participação na minissérie de Fernando Meirelles, ‘O Som e a Fúria’, mas acho que não fui suficientemente enfático ao dizer que Daniel de Oliveira está igualmente notável e, sim, Andrea Beltrão, dá um show. Essa Andrea tem segurado muitas ondas no teatro, cinema e televisão. Mas, sinceramente, acho que o cinema não tem lhe ofertado papéis à altura do seu (inesgotável) potencial. Terminei conversando sobre isso com o Murilo Salles, ontem. Entrevistei o diretor, ficamos um tempão conversando sobre os filmes (e projetos) dele e, depois, viajamos em comentários sobre a produção audiovisual brasileira recente. Caímos em ‘O Som e a Fúria’. Murilo, como eu, fica nos cascos cada vez que Andrea entra em cena. Vou botar uma pilha nele. Cria um grande papel para ela, cara. (Só para constar, Daniel de Oliveira estará no próximo filme de Murilo Salles.)