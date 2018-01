Flávia Guerra está aqui no meu ouvido, buzinando para que eu corrija o post sobre David Fincher, quando falo no Barcinsli, diretor de Não por Acaso. Num daqueles atos falhos que, às vezes, nem Freud explica, Philippe virou André. De onde tirei isso? Nem sei se existe um André Barcinski. Enfim, a correção está feita. E o Philippe que me desculpe.

