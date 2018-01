Encontrei ontem na pré-estréia de Os 12 Trabalhos Gioconda Bordon, ex-Rádio Eldorado, atual Rádio Cultura. Adoro a Gioconda e é sempre com o maior prazer que vou ao programa dela falar de cinema (ultimamente não tenho ido, é verdade). Vejo-a pouco, mas os encontros, embora breves, são sempre frutíferos. E nós compartilhamos gostos muito próximos. Gioconda também não gostou de Os Infiltrados e, em contrapartida, amou Pecados Íntimos, lamentando, como eu, que o título brasileiro do filme de Todd Field não tenha mantido o sentido do original – Criancinhas. O filme trata de infantilidades, da infantilização como uma tragédia contemporânea. Tenho falado pouco do Pecados Íntimos, mas era o meu favorito entre os filmes do Oscar deste ano, incluindo os do Clint. Acho o personagem do pedófilo e a compaixão que ele termina provocando no sujeito que era seu algoz uma das coisas mais comoventes a que assisti no cinema, ultimamente. E que elenco! Kate Winslet está genial. Aliás, um potin rápido. Nunca me interesso muito por fofocas de astros e estrelas, quem anda ficando com quem. Descobri só agora que Kate Winslet é casada com Sam Mendes, o diretor de Beleza Americana, do qual não gosto muito, e Soldado Anônimo, do qual gostei bastante (contra a opinião de meio mundo). Acho que o primeiro explica o segundo, a questão de pais e filhos, e o mesmo princípio permite entender porque Mendes, falando sobre a primeira Guerra do Golfo, a de Bush pai, na verdade fez um filme sobre a segunda, de Bush filho. O que isso importa – que SM seja casado com KW? Ele vai fazer um filme sob medida para ela. Soube em Berlim. Um filme para Kate Winslet? Não sei mais nada, mas já gostei.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.