LOS ANGELES – Aqui estou, desde a madrugada de ontem. Viajei todo o dia de quinta para participar de um evento do Amazing Homem-Aranha, que comecou agora de manha. Estou 6 horas atras de voces e, infelizmente, nao posso compartilhar o que vi do footage do filme. Saco! Mas vi ontem o Dallas Buyers Club, em que Matthew McConaughey estah otimo e hah quem aposte que ele vai para o Oscar de melhor ator por seu papel de mulherengo homofobico e drogado que descobre estar com aids. A historia eh real e o personagem lutou contra as instituicoes de saude dos EUA pela liberacao de medicamentos que jah eram usados de forma experimental na Europa e no Mexico. McConaughey estah muito bem. Tiro meu chapeu para o galah que virou ator, e nao foi agora, mas a grande performance no filme eh de Jared Leto, como o roommate gay de McConaughey no hospital. O diretor eh o frances Jean-Marc Vallee, que fez um filme nem um pouco sentimental e, neste sentido, antihollywoodiano. Estou soh dando noticias, estao me chamando para uma entrevista. Quando der, posto de novo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.