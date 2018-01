Estava me programando para ver agora à noite ‘Amanhã ao Amanhecer’, mas tive de desistir. Vou ver o show de Tony Bennett e espero poder ver ‘O Amanhã’ outro dia. O filme de Denis Dercourt integrou a mostra Un Certain em Cannes, em maio. Assisti ao trailer e Paris e achei fascinante. Dois irmãos e um deles, o mais jovem. se isola da realidade para curtir sua paixão por batalhas históricas. O irmão mais velho, para ajudá-lo, termina entrando num mundo secreto, onde as fronteiras entre o real e sua representação se misturam. O trailer tem belas cenas de época em que os irmãos participam de duelos, o que terminou por me sugerir um ‘Duelistas’ sem Ridley Scott (nem Joseph Conrad). Vincent Perez e Jérémie Renier são os atores. Jean-Thomas, da Imovision, já viu o filme e achou bacana. Como nosso distribuidor favorito, ele merece crédito. A sessão de hoje, 22h20, na Sala Bombril é a primeira. ‘Amanhã ao Amanhecer’ terá mais três exibições (terça, quinta e segunda que vem). Se vocês conseguirem ver antes, me dêem um alô.

