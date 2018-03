Conversando na semana passada com Amir Labaki – sobre o É Tudo Verdade, que começa depois de amanhã –, trocamos uma bolinha sobre o próximo Festival de Cannes. Quem poderá estar na competição? Os suspeitos de sempre – o novo Almodóvar, o novo irmãos Coen. No que se refere à participação brasileira, Eduardo Valente, como vencedor da Palma de Ouro do curta, deve integrar a programação, mas pleiteiam vagas na competição o novo Heitor Dhalia (‘À Deriva’) e o novo Daniel Filho (‘Tempos de Paz’, embora na entrevista que me deu Daniel tenha dito que não liga muito para aquele tapete vermelho). Tudo isso é exercício de futurologia, conversa jogada fora (talvez não). O que já está certo – e confirmado – é que a nova animação da Disney/Pixar, ‘Up – Altas Aventuras’, com supervisão de John Lasseter, abrirá o festival no dia 13 de maio, uma quinta-feira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.