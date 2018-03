Alô-alô, responde…

Não, não é nernhuma homenagem tardia a Carmem Miranda nem à marchinha que ela imortalizou. Só agora pude conferir o novo formato do blog. Achei bonito, elegante, até minha foto está melhor, mas o formato mais estreito do diagrama torna ainda mais longos meus textos sem parágrafos. Vamos ver até onde – ou quando – os leitores vão aguentar. Os (quantos?) que me acompanham eu sei que vão resistir, mas e os demais? Como disse, estou aqui na redação do ‘Estado’. Com as mudanças ocorridas no jornal no fim de semana – novos formatos, novos cadernos -, praticamente toda a equipe está aqui, e não apenas a do plantão. Antônio Gonçalves Filho chegou em êxtase. Ele contou que viu ontem ‘Lola’, de Jacques Demy, que seus amigos da Lume lhe enviaram numa cópia de serviço. Amo o primeiro longa de Jacques Démy, que ganhou um acréscimo ao título original, ao ser lançado no Brasil – ‘A Flor Proibida’. Lembro-me da indignação de P.F. Gastal, em Porto. Ele achava o filme frustrado e, fã que era de Anouk Aimée, deplorava a afetação da atriz, mas essa afetação era justamente o desafio, o risco que Demy a fez assumir. ‘Lola’ mistura gêneros – western, musical etc – e revê a ‘Odisséia’ pelo ângulo da mulher que espera. Só que Lola não é Penélope, é uma prostituta, e vem daí toda a diferença, bem, nem toda, porque o seu Ulisses também não é um herói épico, mas esse sujeito americanizado, que chega com chapéu de caubói a bordo de seu conversível. ‘Lola’ é uma das novidades da Lume que estão chegando às locadoras e lojas de DVD. A companhia do Maranhão está lançando também ‘Paisagem na Neblina’, de Theo Angelopoulos, e o mito grego aqui é o de Orestes. A empresa também lança, mas este eu acho que é no mês que vem, ‘A Conversação’, de Coppola, e ‘Clamor do Sexo’, de Kazan. Continuo tentando confirmar com os telefones da Lume, nos números que tenho, as datas destes lançamentos, mas não consigo. Se alguérm souber, por favor me informe. Quero voltar a ‘Lola’ – se quero! – e também devo ao Mauro Brider algum comentário sobre o lançamento, em DVD, pela Cult Classics, do segundo longa de Nicholas Ray, ‘A Vida Secreta de Uma Mulher’, com Maureen O’Hara e Gloria Grahame. Aguardem o opróximo post.

