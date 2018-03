Almodóvar e nós

Além do blog, amanhã à noite poderemos ter um encontro – ao vivo! – na Fnac da Av. Paulista, a partir das 19 horas. Fui convidado pela Fox Home Intertainment e devo participar, com Rubens Ewald Filho, de um debate sobre Pedro Almodóvar, tomando como gancho o lançamento de uma coleção de DVDs do grande diretor espanhol. Já escrevi muitas vezes que Almodóvar, para mim – e para a torcida do Flamengo, imagino – deu um salto de qualidade com Carne Trêmula, que inicia sua fase mais madura, prosseguindo com Tudo Sobre Minha Mãe e Fale com Ela. Nunca tive muito apreço por Kika nem por De Salto Alto, mas, engraçado, estava fazendo os filmes na TV de amanhã e selecionei, entre outros, o filme com Vitória Abril e Marisa Paredes para a coluna do Caderno 2. Estava escrevendo quando me caiu a ficha – em De Salto Alto, Victoria faz apresentadora de TV que se envolve com o ex-amante da mãe. Marisa, que faz o papel, abandonou a filha para ser atriz e agora o que as une é a morte do sujeito que ambas amaram. Gente, mas isso já é um rascunho para Tudo sobre Minha Mãe, ou não? Me deu vontade de rever. Alguém tem visto o filme, ultimamente?

