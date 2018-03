Alice no país de Tim Burton

Tive ontem um dia bem agitado. Cheguei cedo no jornal para fazer os textos que estão no ‘Caderno 2’ de hoje, mais uma página – é, página – que caiu por causa de anúncio. Corri para ver a ‘Alice’ de Tim Burton. Tenho, feito, pelo telefone, um monte de entrevistas com integrantes do filme. Descobri, por exemplo, que o produtor Richard D. Zanuck é minha alma gêmea. Como eu, ele considera ‘Sweeney Todd’ o melhor filme do diretor Tim Burton nos últimos tempos. Zanuck apostou que eu ia gostar de ‘Alice’. Até se prontificou a fazer nova entrevista, depois que eu assistisse ao filme. E não é que gostei? Tim Burton aumentou a idade da sua personagem – para 19 anos – e tenho a impressão que infantilizou a trama, ou pelo menos não carregou nas implicações psicanalíticas, se bem que aquelas histórias todas de chaves e buracos tenham obviamente conotação sexual, ainda mais que a heroína cai no buraco, perseguindo o coelho, justamente depois de receber a proposta de casamento. Mas o filme é mais uma história de aprendizado e de ‘passagem’, encantadoramente contada (e com belos efeitos). Gostei, e me diverti bastante com a Rainha Vermelha de Helena Bonham Carter, mais até do que com Chapeleiro de Johnny Depp, embora ele esteja bem. pode ser bobagem, mas adorei os animais – o gato, o cachorro etc – e, pensando bem, não é bobagem coisa nenhuma, mas tem a ver com o espírito da Disney, com o qual Burton tem uma relação ambivalente, de amor e ódio, ora subvertendo ora exaltando. Voltei correndo ao jornal, terminei minha matérias, almocei, fiz algumas entrevistas por telefone e peguei a estrada para Paulínia, onde ocorreu, à noite, a première de ‘Chico Xavier’. A viagem foi um horror. Chuva, engarrafamento na estrada, visibilidade péssima. Mas cheguei a tempo e vi o filme, no começo de uma noite que foi longa (até quase 4 da manhã, quando cheguei de volta ao hotel, em Indaiatuba). Mas eu conto no próximo post.

