Esta é boa demais, para não postar imediatamente. A Imovision, grande Jean Thomas!, está avisando que adquiriu os direitos de ‘Tetro’ para o Brasil. Não sei se o filme já irá para a Mostra, mas em todo caso veremos, nas salas, em breve, o melhor filme do Coppola desde… Quando? Sei lá, Tenho meus coppolas preferidos, sobre os quais já falamos, mas há tempos ele vinha me insatisfazendo. Não gostei nem um pouco daquele ‘Jack’ e, menos ainda, de ‘Juventude sem Juventude’, embora os dois filmes tenham tudo a ver e ajudem a explicitar agora a metáfora do tempo de ‘Tetro’. Aguardem! Foi um dos grandes filmes de Cannes deste ano (com ‘Independência’, de Raya Martin, e ‘Um Profeta’, de Jacques Audiard, um na Quinzena, Coppola, outro em Um Certo Olhar, Martin, e o Audiard na competição).

