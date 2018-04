Estou há dias para acrescentar um post sobre o Marabá. Quando cheguei a São Paulo, há 18 anos, ainda era um cinema popular de respeito. Lembro-me que a sessão de O Silêncio dos Inocentes para a imprensa foi realizada lá, mas somente na parte de cima (o mezanino). Nos últimos anos acompanhei com tristeza o processo de decadência da sala. Na última vez em que lá estive, acho que para ver Edison, aquele filme com Justin Timberlake de que só eu gosto, acho que tinha mais ratos do que gente na platéia, um horror. O Marabá finalmente fechou para reforma. Fábio Barreto, que faz a assessoria do grupo Playarte, me informa que é projeto para inaugurar no ano que vem. Tenho de cumprimentar a poderosa Elda Thereza Bettin Colto, da PlayArte, pela coragem. A exemplo do que fez no Center 3, Dona Elda vai cumprir a promessa de construir um conjunto de cinco salas modernas no antigo Marabá. É uma aposta cara – haverá público para um cinema de rua, e no Centro de São Paulo, tão caído? Torço para que dê certo. No Rio, Adhemar Oliveira transformou um cinema pornô gigantesco em Botafogo no Arteplex de lá, com salas modernas, livraria, bar – um sucesso. Quem sabe Adhemar não se inspira no exemplo de Dona Elda e não investe na recuperação do Ipiranga, em frente ao Marabá, ou do Marrocos, na Conselheiro Crispiniano? O Centro agradeceria.