Ainda…? Os Jiris, checos

Só para completar essa série sobre o cinema checo. Falei na má sorte de Jan Kadar e agora, para equilibrar, quero falar no Jiri Menzel. Ele também ganhou o Oscar (por ‘Trens Estreitamente Vigiados’) e foi silenciado por quase uma década, após a invasão soviética. Mas Menzel conseguiu voltar e este ano, em Berlim, ganhou o prêmio da crítica por um filme belíssimo, ‘I Served the King of England’, que conta a história da Checo-Eslováquia durante décadas, sob o nazismo e o comunismo. O júri oficial do Festival de Berlim apostou nos novos talentos e fez uma premiação quase toda emergente. Só os críticos resgataram o veterano Menzel, que está batendo nos 70 anos, e apreciaram a beleza deste filme raro pelo humor, pela virulência crítica e também pela beleza visual, que reencontra aquela luminosidade que era a marca do cinema checo nos anos 60. Aliás, vou fazer outro contraponto. Já que citei um Jiri, me lembrei de outro, Jiri Weiss, que fez um filme muito sombrio, intitulado ‘Romeu e Julieta nas Trevas’. Weiss foi outra figura emblemática. Era considerado um talento promissor – havia recebido sei lá que prêmio em Veneza – quando os nazistas chegaram, se instalaram e ele buscou refúgio na Inglaterra. Quando voltou, nos anos 50, adquiriu rapidamente a reputação de ‘mestre’, só que logo surgiu a nouvelle vague checa e ele entrou em declínio, mas ainda fez este filme que, na época, me impressionou muito. Engraçado é que dei uma parada. Queria procurar o nome da atriz na internet. Era uma morena bonita, até onde me lembro parecida com a Harriet Andersson de ‘Mônica e o Pecado’, do Bergman. Digitei o título do filme e o nome do diretor e veio um texto segundo o qual ‘Romeu e Julieta nas Trevas’ inaugurou ou Festival de Figueira da Foz, em Portugal, em 2001, selecionado pelo organizador do evento por ser um grande clássico. Fiquei até com vontade de rever o filme do Weiss.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.