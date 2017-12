Ainda o sábio Wise

Saymon ficou indignado e achou sacrilégio o fato de eu haver dito que não gosto muito de ‘Punhos de Campeão’, de Robert Wise. Fazer o que, Saymon?, mas a verdasde é que me aborrece um pouco, aqui como em ‘Matar ou Morrer’, de Fred Zinnemann, aquela coisa de contar uma história em tempo real e ficar mostrando o relógio a toda hora para que a gente se dê conta disso. Mas eu concordo com o Saymon. Mais até do que a história de boxe, a de amor é que é bonita (e triste) no filme de Wise. Ainda sobre o diretor – legal, nos comentários, o texto do Sérgio Leeman, que eu tinha certeza de que ia enriquecer a gente. Obrigado, Sérgio (mesmo que eu não concorde com tudo aquilo). Quanto à Sylvia Correa, te enganaste, minha amiga. ‘A Filha de Ryan’ não é de Wise, mas de David Lean, e nem é o meu Lean preferido. A cena da tempestade, de qualquer maneira, é um assombro. Filmava bem aquele velho!

