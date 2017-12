Ainda o Quarteto

Só respondendo rapidinho à pergunta do Clécio e do Douglas – sim, eu vi o Quarteto nº 1 e não gostei. Na TV até que engoli. Fica mais facilmente descartável. Não me esqueci de que Tim Story dirigiu o atroz Táxi, com Gisele Bündchen. Quarteto 2 é um progresso e tanto para ele. Pode ser que seja mesmo pelo Surfista Prateado, mas a verdade é que o (anti)herói romântico e atormentado define o eixo afetivo que domina a história e leva a idéias muito curiosas. Adorei a piada do Stan Lee, que vocês vão ver, mas gostei mais de outra, no fim, envolvendo um certo buquê de noiva em chamas. É muito legal!

