Ainda o ‘Paciente’

Estou adorando toda essa polêmica sobre o ‘Paciente 67’. Ia acrescentar um post ‘me explicando’, mas vocês, ou alguns de vocês, se encarregaram de fazê-lo por mim. Sensacional! Acho que isso já está claro para os que seguem meu trabalho no jornal e no blog, mas é claro que são diferentes – e eu tento mantê-los assim, inclusive escrevendo ‘diferente’ sobre as mesmas coisas. Qual seria a graça de fazer o mesmo, lá e cá? O blog sempre vai ser confessional e personalizado. Só não aguento quando tentam me ensinar o que não sabem. A Andrea, por exemplo, se escandaliza porque assassino a língua portugesa. Estou no aguardo de uma observação mais fundamentada. Ah sim, estar no aguardo existe e é correto, sorry.