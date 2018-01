Ainda não foi desta vez…

Ia acrescentar um post sobre a expectativa pelo Oscar, mas estou aqui na sucursal do Estado, no Rio, e fui atropelado pelo anúncio, feito pela TV. Ainda não vai ser desta vez que teremos um filme brasileiro ganhando o Oscar. Não vamos nem concorrer, embora ‘o Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias’ tenha sido pré-selecionado, ficando entre os nove finalistas. Acho que o Oscar é uma daquelas aspirações que vamos morrer só ‘esperando’, que nem o Godot. Um papa brasileiro, um Prêmio Nobel, um Oscar… Na categoria de Oscar de melhor filme estrangeiro, já decidi – vou torcer pelo ‘Beaufort’, de Joseph Cedar, que vi em Berlim, no ano passado, e que adoro. O filme é uma porrada e o seu olhar sobre a guerra no Oriente Médio é uma coisa muito forte – para não falar que a eterna crise na região é um dos nós desestabilizadores do mundo. Achei legal que a Marion Cotillard tenha sido indicada por ‘Piaf’ e curioso que Cate Blanchett vá concorrer de novo por outra fase da vida da rainha Elizabeth (a 1ª). Ainda não vi ‘Ouro Negro’, do Paul Thomas Anderson, mas, só pelo trailer, já estou torcendo para Daniel Day-Lewis como melhor ator. Tenho de ressaltar, porém, que Viggo Mortensen me parece espetacular em ‘Senhores do Crime’ (e eu amo o filme do David Cronenberg). Para melhor coadjuvante, por mais impressionante que seja Javier Bardem (por ‘Onde os Fracos não Têm Vez’), se fosse votante e tivesse de votar hoje não vacilava – meu voto seria no Casey Affleck, como o covarde Robert Ford de ‘O Assassinato de Jesse James’). Preciso dar uma olhada na lista completa para escrever mais sobre o asssunto. E vocês? Gostaram?

