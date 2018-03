Ainda ‘A Partida’

Havia salvo o post anterior, sobre ‘A Partida’, quando liguei para Matheus Nachtergaele, para conversarmos sobre ‘A Festa da Menina Morta’, que estreia depois de amanhã, em pleno feriado. Conversamos sobre a universalidade do filme, que Matheus levou a todo o mundo, participando de festivais no País e no exterior, sempre com ótima acolhida. Matheus acha que esta universalidade está ligada ao luto que é fundamental na ‘Menina Morta’ e à necessidade de dar sentido à vida por meio de rituais. Matheus falava de seu filme e eu me dava conta de que muito do que dizíamos, essa importância do ‘ritual’, podia se aplicar a ‘A Partida’.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.