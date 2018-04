Falei outro dia num livro que comprei em Los Angeles, ‘Moments’, e o Renato postou seu comentário dizendo que se a capa for com uma imagemn de ‘O Silêncio dos Inocentes’, o autor é Chris Fujiwara, um crítico que ele acha muito bom. O livro é este e eu continuo dizendo que seria muito bom se saísse no Brasil, embora, pessoalmente, me choque que Fujiwara cite dois Viscontis – ‘Belíssima’ e ‘O Leopardo’ – e ignore justamente o maior de todos, ‘Rocco e Seus Irmãos’. Aliás, sobre ‘Rocco’, preciso contar uma história. Na minha última noite em Los Angeles, há pouco mais de uma semana, fui à livraria Barnes & Noble de um daqueles malls. Estava fazendo hora para ir ao cinema – para ver ‘Ponyo’ – e terminei comprando a edição de 2010 do guia de filmes de Leonard Maltin (já saiu!). Por pouco, não comprei tambem o guia da ‘Time Out’, que seria muito útil como ferramenta de trabalho, principalmente para quem, como eu, faz a coluna de filmes na TV do ‘Estado’. Pois bem – estava na fila do caixa com os guias do Maltin e do ‘Time Out’, quando me deu de olhar, em um e outro, o que diziam de ‘Rocco and His Brothers’. Nem sei mais o que diz o ‘Time Out’, porque retive só uma frase que me chocou – Alain Delon não convence no papel principal. Ah, é? Larguei o livro no balcão. Pegando carona na escatologia de Chico Anísio, quero mais é que o ‘Time Out’ e a besta que redigiu o verbete se f…