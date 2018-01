CANNES – Bá, tchê! Ando muito louco, correndo de um lado para outro para ver o maior número de filmes (em concurso e fora). Nessa correria toda, me esqueci do horário de ontem da rádio e, como não uso celular, mesmo que a produção do Leandro, na Eldorado, tenha tentado me encontrar, não conseguiria. Sorry! Respondendo a um pedido de informação, vários filmes aqui em Cannes já têm distribuição no Brasil. A Europa Filmes vai distribuir My Blueberry Nights, de Wong Kar-wai, Death Proof, de Quentin Tarantino, e O Escafandro e a Borboleta, de Julian Schnabel. O caso de Tarantino é especial porque o contrato com a empresa produtora prevê que ele visite o Brasil para o lançamento, o que poderá ocorrer já agora, em junhop ou julho. No Contry for Old Men, dos irmãos Coen, e A Mighty Heart, de Michael Winterbottom, com Angelina Jolie, são da Paramount. E Zodiac, de David Fincher, da Warner. Entre outros filmes, sei que Persepolis, de Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud, também foi comprado (mas não me lembro por quem).

