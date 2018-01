CANNES – Quero dizer duas ou tres coisas para o Picard. Irina Palm, com Marianne Faithfull, concorreu em Berlim e ela era considerada imbativel para o premio de melhor atriz, que naoh levou. O filme serah lancado no Brasil pela Imovision e, ateh onde eu sei, o Jean-Thomas queria lancar logo, sem esperar pelas vitrines do Festival do Rio e da Mostra de Saoh Paulo. O filme do Zhang Yimou com a Gong Li, A Maldicao da Flor Dourada (naoh sei se eh plural, Flores Douradas), eh um espetaculo e tambem jah tem distribuicaoh no Brasil assegurada pela Sony. Vaoh se preparando, principalmente se gostam de artes marciais. Zhang Yimou fez seu Shakespeare, como voces poderaoh confirmar em breve. Alias, achei bonito – eh dos bons – o episodio do diretor para Chacun Son Cinema, sobre garotinho que acompanha a chegada de um cinema itinerante numa cidadezinha chinesa, nos anos 60. Quanto ao filme da Sarah Polley com a Julie Christie no papel de uma mulher que sofre de Alzheimer… Julie eh maravilhosa. Como Hanna Schygulla e Marianne Faithfull, ela naoh tem medo de mostrar os efeitos do tempo no seu belo rosto. Naoh fica se esticando a ponto de ter ficado irreconhecivel, como a Faye Dunaway. Mas o filme de Sarah Polley naoh eh muito bom. Chama-se Loin naoh-sei-das-quantas (desculpem!) e concorreu em Berlim. Naoh sei se alguem comprou. Sarah, que eh atriz, estah sendo jurada em Cannes neste ano.

